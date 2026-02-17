Врачи рассказали саратовцам, как без вреда есть блины в Масленицу

Гастроэнтеролог: блины лучше не запивать сладкой газировкой.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Пирогова в интервью порталу 450media.ru дала рекомендации саратовцам на время Масленичной недели, которая стартовала 16 февраля.

Одна из главных ошибок, по словам специалиста, — запивать блины сладкими напитками. Это многократно увеличивает углеводную нагрузку и калорийность.

Также доктор советует отказаться от жирных начинок в пользу более легких вариантов: творога с зеленью, тушеных овощей или ягод с нежирным йогуртом. Сами блины лучше печь не из пшеничной, а из гречневой или овсяной муки.

И главное — помнить о мере и не есть блины на ужин, чтобы не перегружать желудок перед сном.

Ольга Сергеева