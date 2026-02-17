Волжский районный суд Саратова арестовал застройщика Фаика Агадашева за взятку

Саратовского застройщика арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.

12 февраля Волжский районный суд Саратова отправил под стражу Фаика Агадашева. Информация об этом опубликована на сайте суда. Ему инкриминируется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По данным портала «СарИнформ», это дело может быть связано с расследованием в отношении бывшего прокурорского работника Андрея Ветрова, обвиняемого в получении взятки. Источники издания сообщали, что взятку Ветрову мог передать именно Агадашев.

Агадашев известен как учредитель компании «Гамма-2004» (банкрот с 2023 года, долг 26,7 млн рублей перед НВКбанком) и владелец обанкротившегося ООО «Арзу» . В настоящее время НВКбанк добивается банкротства самого бизнесмена с требованиями на сумму свыше 200 млн рублей — рассмотрение дела отложено до 6 марта.

Ольга Сергеева