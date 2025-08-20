Врачи Саратова спасли школьницу от смертельных осложнений кариеса

14-летняя пациентка оказалась на грани жизни и смерти из-за тяжелейших осложнений, вызванных обычным кариесом. Недолеченный зуб спровоцировал развитие менингита, гнойного воспаления мозга и глазницы, что привело к общей интоксикации организма.

В течение 20 дней девочка находилась в реанимационном отделении, где за её жизнь боролись специалисты разных профилей: оториноларингологи, нейрохирурги, неврологи, педиатры и реаниматологи. Благодаря слаженной работе врачей Саратовской областной детской клинической больницы, школьницу удалось спасти.

Сейчас пациентка проходит курс реабилитации и постепенно возвращается к нормальной жизни. Этот случай стал очередным доказательством важности своевременного лечения зубов и профессионализма саратовских медиков.