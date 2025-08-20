Житель Саратовской области погиб в ДТП в Геленджике

Трагическое происшествие произошло вечером 19 августа на Геленджикском проспекте. 41-летний мотоциклист из Саратовской области совершил столкновение с двумя автомобилями, которое оказалось смертельным.

По предварительной информации, байкер сначала столкнулся с попутной Mazda, которой управляла 36-летняя женщина, после чего отброшен на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada под управлением 50-летнего жителя Самарской области.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Водители автомобилей не пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины аварии.