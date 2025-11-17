Врачи в Саратове спасли жизни преждевременным двойняшкам весом 900 граммов

В Саратовской областной детской клинической больнице выходили двух младенцев, родившихся на 28-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела.

Вес каждого малыша на момент появления на свет составлял около 900 граммов. Состояние двойни врачи оценивали как критическое.

Благодаря слаженной работе и высочайшему профессионализму команды неонатологов-реаниматологов, угроза для жизни детей была устранена. Сейчас маленькие пациенты, являющиеся братьями, стабильно прибавляют в весе, и их развитие соответствует скорректированному возрасту.

Ежегодно в отделениях интенсивной терапии этого медучреждения помощь получают порядка сотни детей, рожденных раньше срока. Примерно 15% из них составляют младенцы с критически низким весом при рождении — менее 1000 граммов.

Ольга Сергеева