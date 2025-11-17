В Саратовской области планируют полностью запретить продажу вейпов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о готовности региона полностью запретить продажу вейпов.

Соответствующее обращение он направил депутатам областной думы для подготовки инициативы на федеральный уровень.

Бусаргин назвал вейпы угрозой для подрастающего поколения, указав, что продавцы часто игнорируют ограничения по защите здоровья детей.

Инициатива следует за одобрением президентом Владимиром Путиным идеи запрета вейпов. Однако эксперты сомневаются в эффективности даже жестких ограничений, отмечая, что 70% этого рынка объемом 220 млрд руб. уже работает нелегально.

Ольга Сергеева