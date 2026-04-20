Время густеры прошло: рыбаки теперь ловят хищных рыб на саратовской набережной

Любители волжской рыбалки отмечают смену сезона на набережной.

Время густеры прошло, теперь в уловах преобладают хищные виды — судак и щука.

Вечером 18 апреля один из саратовцев поймал щуку весом более трех килограммов. Вытащить трофей помог случайный знакомый — без специальной подсадки-кольца справиться было бы сложно.

Охотятся рыбаки и на судака — возле моста и в районе колеса обозрения. Вес пойманных экземпляров варьируется от 700 граммов до полутора килограммов. Мелкую рыбу саратовцы отпускают обратно в Волгу.

Ольга Сергеева