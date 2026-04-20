В Саратове после ливня коммунальщики борются с потопом на дорогах с помощью лопат

После ливня в Саратове коммунальщики вышли на расчистку ливневок.

Затяжной дождь, обрушившийся на город 19 апреля, затопил многие улицы. По склонам вода неслась бурными потоками, напоминая горную реку. К вечеру, когда стихия ослабла, к работе приступили коммунальные службы.

Сотрудники МП «Водосток» с лопатами осматривают ливневую канализацию, дождеприемные колодцы и решетки. Инвентарь помогает расчищать отверстия для скорейшего отвода воды.

Специалисты выявляют подтопленные участки, предотвращают размыв грунта, удаляют грязь и песок с дорог, а также выполняют механическое подметание проезжей части. При нештатных ситуациях горожан просят звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 659-659.

Ольга Сергеева