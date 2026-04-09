Все саратовцы досрочно получат пенсии за май 2026 года из-за праздников

Майские пенсии придут раньше: кто из россиян получит деньги уже в апреле.

Российский Социальный фонд обрадовал пожилых граждан приятным сюрпризом в преддверии длинных выходных. Ведомство приняло решение сдвинуть график выплат, чтобы никто не остался без средств во время праздников.

Все пенсионеры, которые привыкли получать выплаты на банковские карты, получат майские суммы досрочно. Тем, кто верен традиционной почте (через отделения или с доставкой на дом), менять свои привычки не придется — деньги придут по обычному расписанию, начиная с 2–3 мая.

Если ваша обычная дата получения пенсии — с 1-го по 4-е число, ждите зачисления до 30 апреля. Никаких заявлений писать не нужно — система сработает автоматически. Под раздачу попали все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по инвалидности. Если к пенсии прилагаются дополнительные пособия от Соцфонда, они придут вместе с ней.

С 5 мая банки вернутся к стандартному режиму работы. Почтальоны начнут разносить пенсии 2–3 мая, а в отделениях связи получить деньги можно будет вплоть до 25 мая.

В фонде также напомнили, что некоторые категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Речь идет, в частности, о ветеранах-инвалидах боевых действий и ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Им досрочные перечисления также гарантированы.

Ольга Сергеева