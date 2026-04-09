Саратовский госуниверситет и губернатор запустили «социальный лифт» для молодых семей

Совмещать университетскую скамью с пеленками больше не кажется фантастикой.

Мария Расстрыгина, магистрантка Политеха (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) и глава Студенческого координационного совета Профсоюза образования по региону, рассказала, как вуз и область ломают стереотипы о «бесплодных студенческих годах».

Оказывается, СГТУ уже превратился в оплот для молодых родителей. Здесь действует система «золотого парашюта»: студентам и сотрудникам при регистрации брака выдают 50 тысяч рублей, а за появление малыша — сразу 100 тысяч. И это не просто цифры: на территории вуза работают комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания, где дети могут находиться, пока родители грызут гранит науки.

Однако главной «бомбой» стало вчерашнее заявление губернатора Романа Бусаргина. Он анонсировал новый региональный бонус для «студенческих семей»: при рождении ребенка родители-студенты получат 200 тысяч рублей единовременно.

«Такие решения дарят спокойствие и уверенность, — комментирует Мария Расстрыгина. — Теперь планировать будущее, рожать детей и одновременно строить карьеру можно без лишних сомнений. Молодежь наконец-то перестанет бояться, что семья и учеба — это взаимоисключающие понятия. Это гармоничный путь к профессиональной самореализации, материнству и отцовству».

Ольга Сергеева