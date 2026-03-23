Все социальные пенсии в Саратовской области с 1 апреля вырастут на 6,8%

Отделение Социального фонда России по Саратовской области проведет плановую индексацию социальных пенсий.

С 1 апреля выплаты увеличатся на 6,8%, что затронет 45 тысяч жителей региона.

Размер повышения определен исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера по итогам прошлого года. Перерасчет произойдет автоматически — обращаться в клиентские службы или подавать заявления не требуется. Увеличенные суммы будут перечислены в апреле по стандартному графику доставки.

Социальная пенсия назначается вне зависимости от наличия трудового стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов. Она предоставляется по трем основаниям: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Получателями выступают граждане с инвалидностью (включая детей-инвалидов), дети, утратившие одного или обоих родителей, а также несовершеннолетние, чьи родители неизвестны.

Ольга Сергеева