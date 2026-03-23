Симуляция СВО в Саратове: суд взыскал с фальшивых «бойцов» 8 млн рублей

Ленинский районный суд Саратова обязал пятерых мужчин вернуть более 8 млн рублей, незаконно полученных в качестве выплат за участие в СВО.

Как сообщается на сайте суда, злоумышленники оформлялись на службу через один из местных пунктов отбора по фиктивной схеме: сотрудники учреждения регистрировали их как жителей Ханты-Мансийского автономного округа, что позволяло начислять повышенные региональные выплаты. При этом в зону боевых действий «контрактники» не направлялись, а за содействие расплачивались с посредниками «откатами».

В отношении организаторов схемы возбуждены уголовные дела о мошенничестве и получении взятки. На данный момент следствием установлено более 20 эпизодов преступлений. Иски о возврате средств направило правительство ХМАО.

Суд удовлетворил требования в отношении Загуменнова, Кириллова, Скупинского и еще двоих фигурантов, чьи имена не разглашаются.

