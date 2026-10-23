Все спортивные объекты Саратовской области подключены к отоплению

В регионе продолжается вхождение в отопительный сезон.

Все 18 спортивных объектов, подведомственных министерству спорта Саратовской области, подключены к отоплению.

Как отметили в ведомстве, температурный режим в учреждениях находится на ежедневном контроле: проводится мониторинг соблюдения установленных параметров для обеспечения нормативных условий проведения тренировочного процесса и спортивных мероприятий.

Работа по контролю за обеспечением надлежащих условий эксплуатации спортивных объектов продолжается, сообщает министерство спорта Саратовской области.