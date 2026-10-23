Саратовцы задолжали за ЖКУ более 600 млн рублей

В Саратовской области приставы взыскивают с жителей более 600 млн рублей долгов за ЖКУ.

По состоянию на 1 октября 2026 года в работе у судебных приставов Саратовской области находилось 24,5 тыс. исполнительных производств о взыскании долгов за ЖКУ на общую сумму свыше 600 млн рублей. Такие данные по официальному запросу корреспондента «МК в Саратове» предоставили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

Крупнейшая задолженность зафиксирована у юридического лица из Энгельса — 4,1 млн рублей.

Из общего числа производств 12,2 тыс. приходятся на женщин, в том числе 3 тыс. — на жительниц региона пенсионного возраста. В отношении мужчин открыто 11,2 тыс. производств, из них 1 тыс. — в отношении пенсионеров, уточнили в региональном УФССП.