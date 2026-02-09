«Вселенная кларнета»: звёздный состав исполнителей соберётся на сцене Саратовской консерватории

В Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 15 февраля состоится значимое музыкальное событие — концерт «Вселенная кларнета».

Публику ждёт путешествие по многогранному миру музыки, написанной для кларнета. В программе — произведения для кларнета соло, а также в ансамбле с другими инструментами: флейтой, фортепиано и органом. Такое сочетание раскроет все тембровые и выразительные возможности инструмента.

Центральной фигурой вечера станет Маргарита Аунс (Новосибирск) — профессор, лауреат международных конкурсов, виртуозная кларнетистка, чье исполнение известно далеко за пределами России.

В концерте также примут участие яркие солистки саратовской сцены:

· Наталья Гольфарб (орган)

· Ольга Скрипинская (флейта)

· Татьяна Нечаева (фортепиано)

Вечер представит публике искусствовед Нина Бондаренко, которая поможет слушателям глубже погрузиться в контекст исполняемых произведений.

Концерт «Вселенная кларнета» обещает стать настоящим праздником для ценителей камерной музыки и уникальной возможностью услышать диалог мастеров высокого класса.

Начало в 14:00.

Подготовила Ольга Сергеева