«Вселенная кларнета»: звёздный состав исполнителей соберётся на сцене Саратовской консерватории

В Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 15 февраля состоится значимое музыкальное событие — концерт «Вселенная кларнета».
Публику ждёт путешествие по многогранному миру музыки, написанной для кларнета. В программе — произведения для кларнета соло, а также в ансамбле с другими инструментами: флейтой, фортепиано и органом. Такое сочетание раскроет все тембровые и выразительные возможности инструмента.
Центральной фигурой вечера станет Маргарита Аунс (Новосибирск) — профессор, лауреат международных конкурсов, виртуозная кларнетистка, чье исполнение известно далеко за пределами России.
В концерте также примут участие яркие солистки саратовской сцены:
· Наталья Гольфарб (орган)
· Ольга Скрипинская (флейта)
· Татьяна Нечаева (фортепиано)
Вечер представит публике искусствовед Нина Бондаренко, которая поможет слушателям глубже погрузиться в контекст исполняемых произведений.
Концерт «Вселенная кларнета» обещает стать настоящим праздником для ценителей камерной музыки и уникальной возможностью услышать диалог мастеров высокого класса.
Начало в 14:00.
Подготовила Ольга Сергеева