В Саратове на проспекте Столыпина весной хотят снести старинный дом у гостиницы «Европа»

Аварийный дом на проспекте Столыпина у памятника архитектуры — гостиницы «Европа» — намерены снести.

Согласно аукционной документации администрации Фрунзенского района, демонтажу подлежит строение в Саратове по адресу проспект Столыпина, 15Е, возведенное до 1917 года.

Работы по сносу, уборке территории и вывозу мусора необходимо завершить к 14 апреля. Начальная цена контракта составляет 2,2 миллиона рублей.

Отмечается, что объект расположен в охранной зоне, где находятся другие значимые памятники, включая Дом католического епископа и редакцию газеты «Саратовский листок».

