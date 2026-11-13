ВТБ открыл флагманский офис на исторической финансовой улице Саратова

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Банк ВТБ завершил реконструкцию и открыл в Саратове флагманский офис на улице Советской, 51 — одной из исторических деловых улиц города, где на протяжении многих лет работали банковские учреждения, формировавшие финансовую инфраструктуру Саратова.

Новое четырёхэтажное отделение площадью более 1400 квадратных метров стало крупнейшим офисом ВТБ в регионе. Рядом с офисом — парковка и остановки общественного транспорта.

Пространство организовано по функциональному принципу. На первом этаже расположены зона обслуживания физических лиц и отдел продаж: клиентские зоны оборудованы мягкой мебелью, кулером с водой и кофейной станцией, работает бесплатный Wi-Fi, для маломобильных граждан оборудован пандус, навигация и устройства самообслуживания оснащены элементами для слабовидящих, также в круглосуточной зоне установлены четыре банкомата с функциями мини-офиса. На втором этаже находится отдел ипотечного кредитования и обслуживаются клиенты сегмента «Привилегия». Третий этаж занимают приёмная, переговорная и администрация Банка в регионе, а также отделы по привлечению поставщиков услуг и работе с партнёрами по автокредитованию. На четвёртом этаже — отдел по развитию розничного бизнеса и конференц-зал.

Итоги девяти месяцев 2026 года работы в Саратовской области показали, что Банк значительно укрепил свои позиции: клиентская база в регионе превысила 405 тысяч человек. Сейчас в регионе представлено 21 отделение. Новый флагманский офис — часть масштабного обновления сети ВТБ.

«Открытие флагманского офиса на улице Советской — это не просто обновление банковского пространства, а важный этап развития присутствия ВТБ в регионе. Мы открываем отделение там, где исторически сосредоточена финансовая жизнь Саратова, но при этом создаём инфраструктуру, отвечающую современным потребностям клиентов. Рост клиентской базы требует от нас расширения возможностей обслуживания и нового подхода к организации пространства — наша задача сделать взаимодействие с банком максимально удобным, комфортным и эффективным», — отметил Вячеслав Панасенко, управляющий ВТБ в Саратовской области.

Частным клиентам в новом офисе доступны оформление дебетовых и кредитных карт, включая «Пушкинскую карту», перевод в банк зарплаты, пенсии и социальных выплат, подключение программы лояльности, подача заявок на кредит или ипотеку, открытие вкладов. Офис обслуживает физических лиц по будням с 9:00 до 19:00, по выходным дням — с 09:00 до 17:00.

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