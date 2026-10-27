ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты в 2026 году

За год банк выпустил более 7,8 млн карт для пользователей 14-22 лет, а с начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей – на билеты в кино.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.

*Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответов.