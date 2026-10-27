Панков призвал провести парламентскую проверку действий «Ситиматика»

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» призвал разобраться, на каких основаниях регоператор пытается снизить расценки для субподрядчиков.

«Проблема с вывозом мусора в Саратове перешла все границы. Действия «Ситиматика» это только подтверждают.



Регоператор объявил аукцион. В нём прослеживается занижение расценки для субподрядчиков ради собственной сверхприбыли. Такие условия создают экономический барьер для наших муниципальных предприятий. А ведь они готовы и хотят работать на благо города.



Однако, конкурс сорвался. Действиями монополиста уже занимается УФАС. Комитет по тарифам со своей стороны указал на некорректность представленных расчетов. Ведомство не давало добро на создание искусственного дефицита средств у исполнителей.



Такие шаги «Ситиматика» прямо противоречат курсу региона. Ранее вместе с областными депутатами обозначил приоритет. Нужно активнее вовлекать МУПы в очистку города. Заводской район — отличный тому пример. Там, где за дело взялось муниципальное предприятие, завалов в разы меньше. Об этом говорят сами жители. А там, где хозяйничает регоператор, – горы отходов.



«Ситиматику» нужно пересмотреть свою ценовую политику. В противном случае компанию ждут огромные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Также необходимо разобраться, на каких основаниях оператор установил столь низкие тарифы. Кто из министерств или ведомств согласовал заниженные расценки?



Депутатам облдумы рекомендую инициировать парламентскую проверку по данному факту», — подчеркнул Николай Панков.