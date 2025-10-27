Вячеслав Калинин избран в Президиум Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия»

В Москве масштабно, с участием ведущих российских СМИ, прошёл XV Съезд политической партии «Справедливая Россия».

Жизнеутверждающей идеологией партии является патриотический социализм, объединяя изначальные базовые ценности – патриотизм и справедливость.

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на открытии XV Съезда зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина.

Сергей Владиленович присоединился к словам президента — поблагодарил всех членов партии, в том числе работающих в регионах России, пожелав всем успешной работы и всего самого доброго.

В ходе работы Съезда было принято название партии — Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия».

Делегаты Съезда избрали на пост председателя партии сроком на 4 года Сергея Миронова.

Первым заместителем председателя партии – Секретарем Бюро Президиума партии избран Александр Бабаков. Одним из заместителей председателя – участник СВО, полковник Руслан Татаринов.

Кроме этого, были переизбраны руководящие органы партии. В числе 29-ти членов Президиума Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия» – депутат Саратовской областной Думы, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

В числе членов Президиума – Сергей Миронов, Яна Лантратова, Александр Бабаков, Елена Драпеко, Николай Стариков, Руслан Татаринов и др.

«Благодарю Сергея Михайловича и делегатов XV Съезда Партии за оказанное доверие. Нам с коллегами предстоит серьёзная совместная работа по выполнению масштабной партийной программы на благо Отечества. Вместе — победим!» — подчеркнул Вячеслав Калинин.