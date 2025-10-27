Саратовскую область ждет неделя дождей и туманов без заморозков

На предстоящей неделе погоду в Саратовской области будет определять чередование антициклона и циклона, что приведет к переменчивым условиям.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в понедельник осадков не ожидается, однако к ночи вторника юго-западный циклон принесет дожди, которые местами в Правобережье будут сильными. Осадки с перерывами продолжатся до конца недели, а в ночные и утренние часы возможны туманы.

Ветер будет меняться от юго-восточного к западному со средней скоростью 5-10 м/с, с усилением во вторник до 15-18 м/с.

Температурный фон превышает климатическую норму на 4 градуса. Ночные температуры составят +2…+7° (в Саратове +4…+6°), дневные — +6…+11° (на юго-востоке до +14°).

Сохраняется повышенная пожарная опасность.

Ольга Сергеева