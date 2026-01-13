Вячеслав Калинин предложил новую меру поддержки будущих мам

Уходить в декрет с момента постановки на учёт по беременности предложили в Госдуме.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить женщинам право уходить в декретный отпуск с самого начала беременности — с момента постановки на учёт в женской консультации. Он напомнил, что эта идея была озвучена патриархом Кириллом в начале 2025 года, а фракция партии уже внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

Инициативу поддержал депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин, член той же фракции.

Калинин подчеркнул, что для улучшения демографической ситуации необходима всесторонняя поддержка молодых мам.

«У беременных должна быть уверенность, что они не потеряют доход на любой стадии беременности. Это позволит сохранить здоровье матери и родить здорового ребёнка. Средства на эти цели в бюджете найдутся», — заявил парламентарий.