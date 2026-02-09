Вячеслав Калинин призвал штрафовать на 1 млн управляющие компании за несбитые сосульки

«Справедливая Россия» предлагает увеличить штрафы за плохую уборку снега во дворах.

Фракция «СР» инициировала ужесточение ответственности за некачественную зимнюю уборку придомовых территорий. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли председатель партии Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова.

Инициатива выделяет несвоевременную очистку крыш, дворов и тротуаров от снега, наледи и сосулек в отдельное правонарушение. Предлагаются значительные штрафы: для должностных лиц — от 40 до 80 тысяч рублей, для управляющих компаний — от 200 до 500 тысяч рублей. В особых случаях штраф для юрлиц может достигать 900 тысяч рублей.

Сергей Миронов заявил, что рекордные январские снегопады обнажили системные проблемы в ЖКХ, и пора прекратить экономию коммунальщиков на безопасности граждан.

Инициативу поддержал на региональном уровне депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин, также член партии. Он отметил, что без жёсткого контроля ЖКХ превращается в бизнес, преследующий только прибыль, что ведёт к росту тарифов при одновременном падении качества услуг. Калинин призвал к тотальному аудиту всей сферы жилищно-коммунального хозяйства и усилению государственного надзора.

Ольга Сергеева