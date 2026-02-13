Вячеслав Калинин: в Саратовском педагогическом колледже прошел Урок Мужества

В преддверии Дня защитника Отечества на площадке Саратовского областного педагогического колледжа, при поддержке депутата Саратовской областной Думы (фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), ветерана боевых действий, полковника запаса Вячеслава Калинина, прошёл Урок Мужества.

Перед студентами выступил ветеран специальной военной операции, член первичного Октябрьского отделения ВООВ «Боевое Братство» Олег Мысов.

Олег Владимирович поделился с будущими педагогами личным боевым опытом, переживаниями и размышлениями о событиях, участником которых он стал. Ветеран рассказал о братстве в рядах бойцов, боевых буднях, быте российских военнослужащих. Студенты активно задавали интересующие их вопросы. У гостя с ребятами состоялся серьёзный разговор с глубоким смыслом о ценности жизни, патриотизме и гражданской ответственности.

«Встреча студентов с ветераном обязательно даст свои благие плоды. Будущие педагоги смогут рассказать правду о специальной военной операции своим ученикам, ознакомить детей с реалиями военной службы наших земляков, на примере Олега Владимировича», — подчеркнул Вячеслав Калинин.