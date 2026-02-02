Вячеслав Калинин возглавил фракцию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Саратовской областной Думе

На минувшем заседании регионального парламента спикер Алексей Антонов представил нового руководителя фракции Социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в регпарламенте.

Им стал депутат облдумы, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

Вячеслав Вячеславович Калинин — российский политик, военный эксперт, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, полковник запаса.

Окончил в 2001 году Саратовский военный Краснознамённый институт Внутренних войск МВД России, за его плечами — боевые командировки на Северный Кавказ, гуманитарные миссии в Сирийскую Арабскую Республику, благотворительные акции в зоне проведения специальной военной операции.

С начала СВО при участии депутата отправлены на фронт десятки автомобилей повышенной проходимости, тысячи упаковок медикаментов, десятки тонн продуктов питания, тонны питьевой воды, сухой душ, сотни дронов и БПЛА, сотни тактических наборов для военнослужащих, средства защиты, бронежилеты, шлемы, одежда, стройматериалы, несколько машин леса и многое другое.

Указом Президента России награждён медалью ордена «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II степени, Почётной грамотой Президента России Владимира Путина, медалями «За воинскую доблесть», «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции» и другими наградами министерств и ведомств, боевым наградным оружием.

В своём выступлении в новом качестве на фракционной «трёхминутке» Вячеслав Калинин поделился полезным опытом партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в вопросе оказания бесплатной правовой помощи населению Саратовской области.

«Нашей партией запущен уникальный правовой проект — «Центр защиты прав граждан», который десять лет назад лично разработал и притворил в жизнь наш лидер Сергей Миронов Проект был одобрен Президентом России и работает под эгидой Минтруда РФ. Сотрудники центра бесплатно оказывают юридическую помощь и помогают людям решать многочисленные проблемы – с начислением пенсий, счетами за ЖКХ, выплатами бойцам СВО, льготами, бесплатными лекарствами и лечением, выплатами долгов по зарплате и т.д.

Сегодня в стране действует 115 таких Центров в 83 регионах, в том числе в Саратовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. За 10 лет специалисты Центров оказали бесплатную правовую помощь более чем 17 млн. граждан, в общей сложности помогли людям вернуть свыше 74 млрд. рублей. Проект важен и нужен в России, особенно в непростое для нашей страны время», — подчеркнул Вячеслав Вячеславович.