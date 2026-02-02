Чиновники запустили челлендж «Месяц без трат»

Министерство финансов Республики Карелия предложило жителям региона принять участие в финансовом челлендже «Месяц без трат».

В рамках акции предлагается на месяц отказаться от необязательных расходов: покупки новой одежды, поездок на такси, посещения кинотеатров и ресторанов.

«Февраль — лишь отправная точка. Такой челлендж можно устроить в любой месяц, главное — начать», — отметили представители министерства.

Инициатива направлена на развитие финансовой дисциплины и привлечение внимания к разумному управлению личным бюджетом.

Ольга Сергеева