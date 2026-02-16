Вячеслав Калинин вступился за ветерана СВО, подвергшегося травле в интернете

Депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин выступил с резкой критикой в адрес анонимных интернет-пользователей, развернувших травлю его боевого товарища. Инцидент произошел на фоне скандала с организацией бесплатного питания в одной из балашовских школ, инициированного председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Объектом нападок стал ветеран СВО, майор в отставке Дмитрий Лыгин. Калинин напомнил, что Лыгин — боевой офицер, получивший тяжелое ранение при защите Отечества, а после возвращения продолжил служить Родине, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

«Считаю поведение тех, кто пишет грязные пасквили, недостойным. Кстати, где они были, когда майор Лыгин защищал Россию?» — заявил Калинин, поддержав позицию руководства регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».