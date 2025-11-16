Вячеслав Володин анонсировал масштабные проекты по благоустройству исторического центра Саратова

В ходе рабочего визита в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о запуске двух масштабных проектов благоустройства, которые обсуждались с губернатором Романом Бусаргиным и главой города Михаилом Исаевым.

Первый проект предусматривает приведение в порядок улицы Рогожина, названной в честь Героя Советского Союза летчика Василия Рогожина, погибшего в 1943 году при освобождении Киева. «Со своей стороны мы должны сделать, чтобы улица, названная в честь него, была приведена в хорошее состояние», — подчеркнул Володин.

Второй проект, курируемый губернатором, касается продления улицы Посадского до улицы Горького. На эти цели выделено 200 миллионов рублей. Это создаст транспортную развязку в районе училища химической защиты, территорию вокруг которого также планируется благоустроить.

Ольга Сергеева