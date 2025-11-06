Вячеслав Володин: Детские сим-карты

Обсуждали с вами ранее тему возможного введения безопасных сим-карт для детей.

85% участников опроса высказались в поддержку такого решения.

По данным МВД, число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, за последние два года увеличилось на 30%.

Если в 2023 году их было почти 3,8 тыс., то в 2025 году от таких преступлений пострадали порядка 5 тыс. несовершеннолетних.

Детские сим-карты, благодаря родительскому контролю и расширенной фильтрации трафика, должны способствовать защите ребёнка от действий мошенников и различного вида угроз.

В первую очередь подразумевается возможность ограничивать пользование определёнными сервисами и просмотр нежелательного контента.

Также взрослые смогут получать геопозицию своих детей без подачи официального заявления, что позволит оперативно узнавать местонахождение ребёнка, если он долго не выходит на связь.

Разрабатываемые меры направлены на то, чтобы уберечь детей от опасностей, с которыми в том числе они могут столкнуться в интернете или по телефону.

Депутаты Государственной Думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты.

Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем.

Речь идёт о защите детей.