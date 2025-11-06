Владимир Попов назначен на пост зампреда правительства Саратовской области

Облдума единогласно согласовала Владимира Попова на пост зампреда правительства Саратовской области.

К его ведению отнесены вопросы общего и профессионального образования, защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, культуры и искусства, физкультуры, спорта, туризма, молодежной политики, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Новый зампред будет курировать работу министерств образования, культуры, спорта, а также комитета молодежной политики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Наталья Мерайеф