Вячеслав Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

На первом заседании Госдумы девятого созыва 30 сентября председателем нижней палаты российского парламента избран Вячеслав Володин.

За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство депутатов. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам Панкова, спикер обозначил приоритеты в работе: реализация повестки президента для достижения целей национального развития и целей СВО. Также он подчеркнул важность защиты прав граждан и работы на благо страны независимо от партийной принадлежности.

Ранее сообщалось, что сегодня в Госдуме проходит первое заседание девятого созыва, на котором рассматриваются вопросы, необходимые для работы парламента.

Ольга Сергеева