Вячеслав Володин: молодежи нужны возможности для самореализации

Спикер Госдумы выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилеве.

Вячеслав Володин отметил, что политика — это поступки и решения, а не слова.

«Если молодые люди будут по велению сердца сами понимать, что надо страну защищать, тогда страна будет на следующее тысячелетие вперед. И никто не сможет посягнуть не только на нашу историю, но и на наши ценности и все то, что нам передали родители, дедушки, бабушки», — добавил председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы.