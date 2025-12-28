Вячеслав Володин: Подготовка к Рождеству

Рассказывал о замечательном месте — селе Высокое Новодугинского района Смоленской области.

Здесь расположена усадьба Шереметевых. Её жемчужина — храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Он был построен в 1871 году владевшим усадьбой графом Шереметевым по проекту известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа.

На протяжении более 100 лет после революции 1917 года храм находился в заброшенном состоянии.

Был частично разрушен.

Но, несмотря на это, в нём проходили службы. Горела свеча и звучала молитва.

Храм удалось отреставрировать, воссоздав его исторический облик.

В преддверии Великого Праздника завершены работы по устройству иконостаса.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери находится в 37 км от Вязьмы. Дорога хорошая. Доберётесь быстро.

Всем хорошего воскресенья!