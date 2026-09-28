Вячеслав Володин показал яркие краски старинного саратовского монастыря

Ухоженным и красивым продолжает оставаться территория женского монастыря на малой родине председателя Государственной думы Вячеслава Володина в посёлке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области.

Утром 26 сентября спикер поприветствовал подписчиков своих блогов в соцсетях фотографиями из обители. Монастырь по-прежнему утопает в зелени. Добавилось много осенних красок — с оранжевыми гроздьями рябины, красными яблоками, багровеющими листьями.

В любое время года здесь прекрасно благодаря заботам матушки-настоятельницы и монахинь, — отметил Вячеслав Володин.

Ранее Володин рассказывал, что в селе Алексеевка последним церковным старостой в старом храме во имя преподобного Сергия Радонежского, в котором однажды вёл службу Иоанн Кронштадтский, был его прадед Аристарх Сафронов. В 30-е годы здание разрушили. В начале 2000-х жители обратились к федеральному политику с просьбой о строительстве церкви. В итоге здесь появились храм, который носит имя Иоанна Кронштадтского, и при поддержке правящего архиерея — монастырь, в 2008 году принявший первых насельниц.

Ольга Сергеева