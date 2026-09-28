В спецоперации погибли еще несколько военных из Саратовской области

В ходе СВО погибли трое саратовских военных.

Это Василий Светлаков из Советского района, Юрий Сакрыкин из Дергачёвского и Владимир Шашков из Пугачёвского, — сообщили в администрациях муниципалитетов.

Светлаков, по данным чиновников, родился в 1965 году, погиб ещё 29 декабря 2025 года. Других подробностей его биографии не привели.

Сакрыкин родился 25 июня 1966 года в посёлке Советский, после школы отучился на сварщика, рассказал глава района Сергей Мурзаков.

Подробностей биографии Шашкова власти района не опубликовали.

Ольга Сергеева