Вячеслав Володин поздравил жителей Саратова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём МАХ-канале обратился с тёплым поздравлением к жителям Саратова, особо подчеркнув, что гордится городом своей юности.

«Дорогие друзья! (Вы знаете мой консервативный подход по ряду вопросов. Он касается и Дня города Саратова, который ранее традиционно проходил во второе воскресенье сентября.Поэтому посчитал правильным, не откладывая на потом, поздравить вас с ним сегодня, как и прежде).

САРАТОВУ — 436 лет! За свою историю наш город прошёл большой путь развития. Который переплетается с судьбами людей. С трудовыми успехами и научными достижениями.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО САРАТОВА — ЭТО ЛЮДИ!Каждое поколение жителей города вносило вклад в его развитие. Делая всё, чтобы он становился комфортнее, был современным. Наш город — один из старейших в России. Объекты историко-культурного наследия — тому подтверждение. Наша задача — сделать всё для их сохранения. Саратов всегда был ведущим научным и деловым центром с развитой промышленностью и качественной образовательной базой. Нам необходимо сделать всё, чтобы появлялись новые высокотехнологичные рабочие места, строились заводы, открывались предприятия. Ну и конечно, важно развивать общественные пространства, создавать новые парки и скверы, формировать самую современную транспортную инфраструктуру. Город должен быть уютным и удобным для старшего поколения. Нам многое в этом направлении предстоит сделать.

САРАТОВ — ГОРОД НА ВОЛГЕ. Это наше огромное преимущество, которого нет у многих других городов. В будущем надо продолжить работу по обустройству прилегающей территории к нашей замечательной, самой протяжённой — 8-километровой — набережной на Волге. Строя гостиницы, места для отдыха, а также проведения форумов и конференций. Это то, что необходимо создать, в том числе для привлечения гостей и туристов.

Когда меня спрашивают, откуда я, всегда отвечаю: из САРАТОВА! И ЭТИМ ГОРЖУСЬ! САРАТОВ — город моей юности. Город начала трудовой деятельности, а затем занятия политикой.

Тем, что у меня получилось и что удалось реализовать, считаю обязанным учителям в школе и в институте. А также всем, кто в непростые годы жизни поддержал и сегодня продолжает поддерживать меня.

ЛЮБЛЮ ВАС ВСЕХ!

Желаю вам здоровья и благополучия, а нашему родному САРАТОВУ — процветания.

ВСЕГДА С ВАМИ, Вячеслав Володин», — написал политик.