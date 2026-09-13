Панков напомнил о необходимости защитить интересы аграриев

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» подчеркнул, что главное — всегда отстаивать интересы сельских тружеников.

«Горжусь аграриями нашей области. На сегодня собрано уже 5 млн тонн зерна. В числе лидеров по сбору есть и районы Балашовского округа. Это Екатериновский — 276 тыс. тонн. И Калининский — 274 тыс. тонн, здесь также полностью завершён сев озимых.Высокие показатели и у других районов округа. У Самойловского – по уборке подсолнечника. У Гагаринского района Саратова – по уборке овощных культур. У Балашовского района – по уборке картофеля. Важно, чтобы хороший урожай не обернулся падением цен для сельхозпроизводителей. И не получилось так, что вся выгода достанется торговцам от перепродажи. Нужно решение по паритету цен. Необходимо также расширять программу комплексного развития сельских территорий. И продолжать создавать хорошие условия для жизни на селе. Главное всегда отстаивать интересы сельских тружеников», — отметил Николай Панков.