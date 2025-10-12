Вячеслав Володин предложил провести в Саратове за лето порайонный ремонт дорог

Володин анонсировал масштабный ремонт дорог в Саратове.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов предложил запустить в следующем году новый проект по порайонному ремонту дорог. Начать планируется с Фрунзенского района, финансирование уже найдено.

«Мы начали с тротуаров, дворов, школ, а следующий год посвятим дорогам. Фрунзенский район станет пилотным — все его дороги должны быть приведены в нормативное состояние в течение летнего периода», — заявил Володин.

Спикер отметил, что глава Саратова Михаил Исаев заверил: все дороги района приняты на муниципальный баланс. Сопутствующий паблик предложил жителям оставлять в комментариях адреса улиц, нуждающихся в ремонте.

Наталья Мерайеф