Мужчина погиб вечером при опрокидывании автомобиля в Саратовской области

Вечером 12 октября в Духовницком районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась около 18:40 неподалеку от села Липовка.

Согласно официальной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте работала оперативная группа.

Ольга Сергеева