Вячеслав Володин призвал завершить строительство саратовской набережной к июлю 2026 года

Продолжается второй этап благоустройства набережной.

В настоящее время ведется асфальтирование участка от моста в сторону Затона. Сдача запланирована на конец 2025 года.

Третий этап (от домов 27-31 по Большой Затонской до пляжа) должен быть выполнен на 70% к январю 2026 года. Полное завершение – к июлю 2026.

Если динамика работ сохранится, всю набережную сдадут к июлю 2026, – отметил Вячеслав Володин, при поддержке которого выделены средства на завершающий этап.

Напомним, за 6 лет реализации проекта уже построены 2 пляжа, укреплен берег и созданы пешеходные зоны. После завершения всех работ общая длина набережной составит 8 км.