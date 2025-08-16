Завершается ремонт водопровода на улице Мельничной

Капремонт ещё одного участка коммуникаций — трубопровода на улице Мельничной — подходит к концу.

В рамках масштабной программы модернизации сетей водоканала на участке от Технической до 1-го Молочного проезда рабочие проложили 553 метра новых коммуникаций.

Смонтировано 20 колодцев, остается в работе еще 7. Параллельно специалисты проводят гидравлические испытания, промывку и хлорирование сетей. После этого трубопровод будет введен в эксплуатацию. Этот участок станет пятым объектом, который подключат к сети после ремонта.

Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

— Эта коммунальная ветка прослужила более 70 лет. Трубы были настолько изношены, что специалистам часто приходилось устранять крупные повреждения. За 4 года на сетях произошло 20 аварий, последняя – в мае. Без воды оставался большой жилой микрорайон и несколько социальных учреждений. Гарантийный срок службы новых коммуникаций не менее 50 лет. Напомнил подрядчикам, что важно в кратчайшие сроки после окончания всех работ провести благоустройство территории, — написал глава региона.