Вячеслав Володин прошел регистрацию для участия в праймериз «Единой России»

Вячеслав Володин зарегистрирован для участия в праймериз «ЕР».

Председатель Государственной думы РФ зарегистрирован кандидатом для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Как сообщается на официальном сайте регионального отделения, процедура пройдет по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164, а также для включения в областной партийный список по единому избирательному округу.

Помимо Володина, в партийный список планируется включить вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету Глеба Хора и руководителя Саратовского регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергея Гладкова. Уточняется, что все перечисленные кандидаты также зарегистрированы для участия в праймериз.

Электронное предварительное голосование запланировано на период с 25 по 31 мая. Его итоги определят кандидатов от партии на выборах в нижнюю палату парламента, которые состоятся в сентябре 2026 года.

На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году Вячеслав Володин был зарегистрирован участником голосования по Саратовскому одномандатному округу № 163 и единому федеральному округу региона.

Ольга Сергеева