Саратовцев приглашают на выставку «Саратовская мечеть в лицах»

В Саратове откроется фотовыставка, приуроченная к 190-летию Соборной мечети.

9 апреля 2026 года в конференц-зале Саратовской Соборной мечети состоится открытие уникальной фотовыставки «Саратовская мечеть в лицах». Мероприятие, на которое приглашаются все жители и гости города, приурочено сразу к двум знаменательным датам: 190-летию Соборной мечети и Году единства народов России.

Как сообщает islampov.ru, в экспозиции будут представлены снимки прихожан — представителей самых разных национальностей. Посетители выставки смогут ближе познакомиться с мусульманами Саратова и многообразием этносов, проживающих рядом с ними.

Почетным гостем церемонии открытия станет глава Духовного управления мусульман Поволжья, муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов.

Начало культурно-просветительского мероприятия запланировано на 12:00. Вход для всех желающих — свободный.