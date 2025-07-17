Выпускница из Балашова Анна Фролова станет педагогом по целевому обучению со стипендией

Балашовская выпускница продолжает педагогическую династию.

В Саратовской области увеличивается количество абитуриентов, выбирающих целевое обучение по педагогическим специальностям.

Так, выпускница балашовской школы № 12 Анна Фролова с 94 баллами ЕГЭ поступила на факультет иностранных языков, следуя семейной традиции — три поколения её родственников работают в сфере образования.

«Целевое обучение даёт уверенность в трудоустройстве и возможность вернуться в родной город», — отмечает Анна.

Дополнительным стимулом для будущих педагогов стала губернаторская стипендия в 10 тысяч рублей, введённая в прошлом году для студентов шести педагогических направлений.