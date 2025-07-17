Минтранс региона объяснил саратовцам причину жары в автобусах

В Саратове проверили оснащение муниципальных автобусов.

Министерство транспорта региона организовало проверку автобусов маршрутов №№ 6А, 11А и 90А, работающих по брутто-контрактам. Особое внимание уделили работе кондиционеров и наличию валидаторов.

Поводом для проверки стали жалобы пассажиров на некомфортную температуру в салонах и на сложности с оплатой проезда в автобусе № 11А (где нужно передать деньги водителю за время одной остановки)

Первый заместитель министра транспорта Алексей Никитин пояснил, что даже при работающем кондиционере в салоне может быть жарко из-за особенностей конструкции — двигатель расположен в задней части автобуса.

С 1 августа в автобусе № 11А планируется установить валидаторы, что должно решить проблему с оплатой проезда.