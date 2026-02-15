Выставка достижений волонтеров открылась в Саратове

Региональное отделение Союза добровольцев России на площадке арт-кафе в Саратове представило фотовыставку «Волонтерское движение Саратовской области».

Выставка рассказывает о добровольческой деятельности, знакомит посетителей с лучшими организациями и практиками в сфере волонтерства.

Фотовыставка подводит итоги конкурса «Хрустальное сердце Саратовской области», который объединяет и поощряет лучшие добровольческие практики в регионе. Посещение выставки возможно до 4 марта 2026 года включительно, — сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Ольга Сергеева