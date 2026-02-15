Саратовские рыбаки радуются зимним уловам судаков

Зимняя рыбалка в Саратовской области набирает обороты.

Несмотря на капризы погоды, любители подледного лова массово выходят на водоемы в поисках судака, окуня и другой рыбы. Удачный улов пока редкость, но именно он дарит рыбакам настоящие эмоции.

Одним из везунчиков стал Александр, отправившийся к селу Кочетное в Ровенском районе. Ему удалось добыть более 20 рыб. «Клев свиноокуней был неплохим с утра до обеда», — поделился рыбак.

В черте Саратова картина скромнее. Анатолий поймал лишь двух небольших судаков, хотя поклевки были частыми. «Практически весь улов мелкий», — посетовал он.

В Красном Яру (Энгельсский район) Григорий столкнулся с ажиотажем: «Народу, как на 3-й Дачной в час пик». Несмотря на толпу, ему удалось наловить бели и окуней для засолки.

Олег провел выходные на Волге у села Золотого в Красноармейском районе, где поймал пару судаков. Он предупреждает: «Лед не меньше полуметра, но есть трещины, где его сдавило. Нужно быть осторожным».

А главный трофей уикенда показал анонимный пользователь из соцсетей — судак весом ровно 6 200 граммов. Где добыт гигант, рыбак держит в секрете.

Алиса Эай