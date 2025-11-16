Выставка «Русский стиль: сталь» представлена саратовским курсантам

По инициативе «Союза Саратовских курсантов» военнослужащие саратовских военно-учебных заведений посетили выставку «Русский стиль: сталь» в художественном училище им. А.П. Боголюбова.

Экспозиция, посвященная героям СВО, создана на основе пластин из солдатских бронежилетов. Автор проекта — художник и участник спецоперации Антон Беликов.

Для гостей также провели экскурсию по историческому зданию, где в разное время располагались казармы и Саратовское летное училище. Об этом рассказали в министерстве внутренней политики региона.

Подготовила Ольга Сергеева