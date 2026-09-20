Явка на выборах в Саратовской области достигла 60,5%

По состоянию на 15:00 20 сентября явка избирателей в Саратовской области составила 60,5%.

Об этом на втором брифинге за сегодня сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Романова.

Для сравнения, к полудню в голосовании приняли участие 56,05% избирателей. Таким образом, за три часа показатель вырос более чем на 4%.

Романова отметила, что голосование в регионе проходит в спокойной обстановке. Справочный информационный центр продолжает принимать звонки, при этом обращений, требующих отдельного рассмотрения, не поступало.

Избирательные участки в Саратовской области работают сегодня до 20:00.