Рост тарифов на ЖКУ до 13%: саратовцам рассказали, что изменится в оплате уже с 1 октября

В регионе с 1 октября вырастут тарифы на коммунальные услуги — подорожание составит от 9 до 13%.

Это напрямую скажется на ежемесячных платежах жителей за жилищно-коммунальные услуги.

Средний индекс роста платы за ЖКУ для региона закреплён распоряжением Правительства РФ № 3413-р и равен 11,1%. По этому показателю Саратовская область занимает шестое место в Приволжском федеральном округе.

При этом в отдельных муниципалитетах допускается отклонение на ±2,1 процентного пункта — из-за этого фактический рост тарифов в разных населённых пунктах области может отличаться.

Для сравнения: минимальный рост (8%) прогнозируют в Хакасии и на Чукотке, а максимальный (до 22%) — в Ставропольском крае.

Ольга Сергеева